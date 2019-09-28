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Niğde fatih erbakan: cumhurbaşkanının konuşmasını kalpten takdir ettik

Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanının konuşmasını kalpten takdir ettikYENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı kalpten takdir ve tebrik ettiklerini söyledi.

28.09.2019 17:37
Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanının konuşmasını kalpten takdir ettik
YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı kalpten takdir ve tebrik ettiklerini söyledi.
Partisinin Niğde İl Başkanlığı'nın Kültür Merkezi'nde 1. Olağan Kongresi'ne katılan Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yaptığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını Yeniden Refah Partisi olarak kalpten takdir ve tebrik ettiklerini kaydeden Erbakan, "Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasında, yerden göğe kadar haklı olduğunu, hatta az bile söylediğini, Yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, böylesi bir konuşma, Türkiye adına katılan devlet adamları tarafından maalesef yapılmamıştı. En azından sözle de olsa zulme ve sömürüye karşı önemli bir duruş sergilemiş, zulme ve sömürüye karşı haklının, mazlumun, garibin yanında yer almış oldu" dedi.
Niğde fatih erbakan: cumhurbaşkanının konuşmasını kalpten takdir ettik

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Güncel

Kaynak: DHA

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