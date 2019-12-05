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Niğde-felçli hasta ozon tedavisiyle yürümeye başladı

Felçli hasta ozon tedavisiyle yürümeye başladıNiğde'de beyin damarının tıkanması sonucu felç olan hasta ozon tedavisi ile tekrar yürümeye başladı.

05.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:35
Felçli hasta ozon tedavisiyle yürümeye başladı
'de beyin damarının tıkanması sonucu felç olan hasta ozon tedavisi ile tekrar yürümeye başladı.
8 ay önce felç olan 78 yaşındaki Keziban İlman, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'ne başvurdu. 3 aylık bir ozon tedavisi uygulamasının ardından hasta sağlığına kavuşarak yürümeye başladı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Uzm.Dr. Metehan Duran, Hastamız 78 yaşında. Daha öce 2 defa felç geçirmişti. Üzerine 3'üncü defa felç geçirdi. Beynin büyük bir kısmını besleyen damar tıkandığı için yatağa bağımlıydı hastamız. İkinci felcinden sonra bir süre yatağa bağlı kaldı hasta. Merkezimizde Ozon ve sülük ve hacamat tedavisi uygulanmaktayız. Ozon tedavisinin felçli hasta iyi geldiğini hasta yakınlarımızla paylaştık. Ozon tedavisi önerdik. İlk ozon tedavisinden sonra hastada belirgin iyileşme oldu. 3 aylık tedaviye rağmen her hangi bir gelişme olmayan hasta sonrasında ayağa kalkar hale geldi. 2 seans ozon tedavisinin ardından hastamız oturabilir ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ayakta yürüyebilir hale geldi dedi.
Hasta Keziban İlman'nın kızı Rukiye Uyar ise, annesinin 8 ay önce felç geçirdiğini belirterek, 8 ay önce felç geçirdi. Annem felç geçirdiğinde tamamen bitkisel bir hayattaydı. 4 ay fizik hastanesinde tedavi gördük. Sonra ozon tedavisine başvurduk. Tedaviye başladık. Annemim artık yürüyemiyordu. Tedavi sonrası tekrar yürümeye başladıdiye konuştu.
Niğde-felçli hasta ozon tedavisiyle yürümeye başladı

Ömer Halisdemir, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


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