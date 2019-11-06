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Niğde huzurevi sakinleri gençlerle sporda buluştu

Huzurevi sakinleri gençlerle sporda buluştuNiğde'de 'Biri geçmişe biri geleceğe bakıyor' projesi kapmasında huzurevi sakinleri, genç sporcularla geleneksel oyunlar oynadı.

06.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:02
Huzurevi sakinleri gençlerle sporda buluştu
Niğde'de 'Biri geçmişe biri geleceğe bakıyor' projesi kapmasında huzurevi sakinleri, genç sporcularla geleneksel oyunlar oynadı.
Gençlik ve Spor İl Müdürüğü'nün hazırladığı proje kapsamında, genç sporcular Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabiltasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Etkinlikte, gençler ile yaşlılar, kaşıkta pinpon topu taşıdı, uçurtma uçurdu, çelik-çomak, masa tenisi, sapanla şişe devirmece oynadı. Gençler ve yaşlılar, pilates oynayıp, penaltı atışı yaptı. Etkinlikte, sporcular huzurevi sakinleriyle müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, gençlerin, yaşlıların bulunduğu ortamı anlamalarını sağlamalarını göstermek istediklerini belirtti. Ötgünlü, Yaşlılarımızın çocukluklarında oynadıkları oyunları, gençlere anlatabilmek istiyoruz. Çocuklarımızın ileride nasıl bir ortamla karşılaşacakları ve büyüklerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini bizzat yerinde göstermeyi amaçladık. İnşallah projemizi genişleterek devam edeceğiz dedi.
Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabiltasyon Merkezi Müdürü Cemil Öztürk de emeği geçenlere teşekkür ederek, Faaliyetlerimizi elimizden geldiğince bu tür organizasyonlarda devam ettiriyoruz. Oyunlar sadece gençlere özgü bir durum değil. Bu kapsamda yaşlıların da geçmişe yönelik oyunları oynayarak mutlu olduklarını gördük diye konuştu.
'ÇOCUKLUĞUMU HATIRLADIM'
Huzurevi sakini Raziye Işık (67) da etkinlikten çok mutlu olduğunu belirterek, Burada çok güzel günlerimiz geçiyor. Sürekli ziyaretimize geliyorlar. Çelik-çomak, 7 kule oyunu ve uçurt yapımında çocukluğumu hatırladım. Bunları hep oynardık çocukluğumuzda. Eskiden oyuncaklarımızı kendimiz yapardık ifadelerini kullandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi Sabiha Göçken Serp ise yaşlılarla bir arada olmanın değerli olduğunu belirterek, güzel anılara imza attıklarını kaydetti.
Niğde huzurevi sakinleri gençlerle sporda buluştu

Ahmet Kuddusi, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


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