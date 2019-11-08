Haberler » Güncel » Niğde içişleri bakan yardımcısı ince, ömer halisdemir'in kabrinde dua etti - Haber

Niğde içişleri bakan yardımcısı ince, ömer halisdemir'in kabrinde dua etti

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ömer Halisdemir'in kabrinde dua ettiİçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabri başında dua etti.

08.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:15
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ömer Halisdemir'in kabrinde dua etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabri başında dua etti.
Bir dizi ziyarette bulunmak için 'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, şehit kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret etti. İnce, Ben bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Onların bıraktığı davayı, bayrağı en güzel temsil etmek için gayret içerisinde ülkemizin birliğini, dirliğini, kardeşliğimizi bozmak isteyen kim olursa olsun bütün hainlere en güzel dersi vermek adına gayret içerisinde hepimizin çalışmalara devam etmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum dedi.
VALİLİK ZİYARETİ
Niğde Valiliği'ni ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı İnce, burada açıklamalarda bulundu. İzleme, Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Niğde'ye geldiğini anlatan İnce, Cumhurbaşkanımızın bir sözü var 'devleti temsil etmek ancak milletin gönlünü kazanmakla olur'. Buradan hareketle İçişleri Bakanlığı olarak, İzleme, Değerlendirme Sistemi projesini gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile bakanlıkla kentlerimiz arasındaki bağı kuvvetlendirmek, vatandaşımızın bakanlıktan aldığı hizmetlerin kalitesini ölçmek, yerinde görmek, varsa tıkanıklıklar bunları yerinde çözmek amacındayız. Güzel uygulama örnekleri varsa bunları tespit etmek ve diğer illerimizde de yaygınlaştırmak adına böyle bir projeye imza atıyoruz dedi.
Bakan Yardımcısı İnce, proje kapsamında Türkiye çapında 81 ilde bir değerlendirme yapıp, bunların sonuçlarına göre tedbir alacaklarını sözlerine ekledi.
Niğde içişleri bakan yardımcısı ince, ömer halisdemir'in kabrinde dua etti

Ömer Halisdemir, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:47   Edirne'de barış pınarı harekatı'na kermesli destek
16:47   Sivas üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci 'ev borcum var' dedi
16:47   İzmir ısırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan yusuf tedaviye alındı
16:46   AVCILAR'DAKİ OLAYLA İLGİLİ TUTUKLANAN SERVİS ŞOFÖRÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
16:46   Edirneli kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na kermesli destek
16:15   İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi
15:19   9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:48   Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
8.11.2019 16:47:56