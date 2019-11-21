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Niğde-iş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı

İş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandıNiğde'de, çalıştığı lokantada mutfaktan aldığı bıçakla iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Mehmet Şahin (38), mahkemece tutuklandı.

21.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:15
İş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı
'de, çalıştığı lokantada mutfaktan aldığı bıçakla iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Mehmet Şahin (38), mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Aşağı Mahallesi'ndeki lokantada meydana geldi. Lokanta çalışanı Mehmet Şahin, bilinmeyen nedenle mutfaktan aldığı bıçağı rastgele savurmaya başladı. Bıçağın isabet ettiği lokantada çalışan Emine K. (23), Adem Y. (41), Mestan Tekin ile müşteriler Haluk Ç. (51) ve Yücel M. (31) aldıkları darbelerle yaralandı. 5 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Şahin camdan çıkıp, kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Mestan Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Mehmet Şahin, gözaltına alındı. Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Mestan Tekin'in yakınları tarafından alınan cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan namazın ardından Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Niğde'de çalıştığı lokantada mutfaktan aldığı bıçakla iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) öldürüp, 4 kişiyi de yaraladıktan sonra tutuklanan Mehmet Şahin'in (38), olayın ardından yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde lokantanın yakınlarındaki boş araziye kaçtığı görülen Şahin, kendisini teslim olmaya ikna etmeye çalışan polislere, Zaten ölmüşüm ben diye sesleniyor. Boğazına bıçak dayayan Şahin, bir süre sonra ikna edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.
Niğde-iş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı

Mehmet Şahin, Kayabaşı, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


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