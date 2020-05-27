NİĞDE Kadın muhtarın kovboy kıyafetiyle gezdiği atı öldürdüler

Kadın muhtarın kovboy kıyafetiyle gezdiği atı öldürdülerNİĞDE'de, mahalle muhtarı Tuğba Somkaya'nın kovboy kıyafeti giyerek gezdiği gebe at, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

27.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:46
Kadın muhtarın kovboy kıyafetiyle gezdiği atı öldürdüler
NİĞDE'de, mahalle muhtarı Tuğba Somkaya'nın kovboy kıyafeti giyerek gezdiği gebe at, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Merkez İnönü Mahallesi'nde Onur Küçük'e ait dişi at, yayılması için açık araziye bırakıldı. İddiaya göre, Onur Küçük kontrol için gittiği arazide atı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede gebe olan atın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Onur Küçük atı öldürenlerin bulanarak cezalandırılması için şikayetçi oldu.
Öldürülen at ile kovboy kıyafeti giyerek gezen İnönü Mahallesi muhtarı Tuğba Somkaya da hayvanın ölüm haberine çok üzüldüğünü, vuranların mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi. NİĞDE Kadın muhtarın kovboy kıyafetiyle gezdiği atı öldürdüler

Kaynak: DHA

Etiketler: İnönü mahallesi, Güncel, Haber

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