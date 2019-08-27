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Niğde Kalesi ve Çevresi Yenileme Projesine başlandı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Kalesi ve Çevresi Yenileme Projesinde çalışmaların başladığını bildirdi.

27.08.2019 13:38 Niğde Kalesi ve Çevresi Yenileme Projesine başlandı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Kalesi ve Çevresi Yenileme Projesinde çalışmaların başladığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Niğde ziyareti kapsamında incelemede bulunduğu ve gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdiği Niğde Kalesi ve Çevresi Yenileme Projesi kapsamında TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüştü.
Çalışmaların başlatıldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 45 bin metrekarelik alanı kapsayan projemizde dönüşüm alanları TOKİ Başkanlığı tarafından belirlenerek dönüşüm projesi oluşturulacak. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar mevcut dokuya uygun olarak yapılacak ve yeni yaşam alanları oluşturulacak. Şehrimize ve hemşehrilerimize yakışacak en iyi hizmeti üretmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Emrah Özdemir, Murat Kurum, Ömer Bulut, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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