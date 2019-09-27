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Niğde kayalıklarda mahsur kalan keçileri afad kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardıNiğde'nin Altunhisar ilçesinde yaklaşık bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

27.09.2019 11:27
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaklaşık bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Çömlekçi Köyü yaylasında İlhan Eliaçıkel'e ait 4 keçi, yaklaşık 1 hafta önce arazide kayboldu. Bir süre sonra kayalıklarda görülen keçilerin kurtarılması için AFAD'dan yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, sarp ve dik arazide yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.
Niğde kayalıklarda mahsur kalan keçileri afad kurtardı

Altunhisar, Niğde, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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