NİĞDE Kayseri’den getirdikleri sütle Niğde’de manda yoğurdu yapıyorlar

Kayseri'den getirdikleri sütle Niğde'de manda yoğurdu yapıyorlar

NİĞDE'de Yasin Soyaslan, babası Mustafa Soyaslan ile her gün 110 kilometre uzaklıktaki Kayseri'ye gidip, aldıkları manda sütüyle yoğurt yapıyor. Baba-oğulun yaptığı yoğurtlar özellikle KOAH hastalarından yoğun talep görüyor.

Yasin Soyaslan ile babası Mustafa Soyaslan, her gün 110 kilometre uzaklıktaki Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı manda üretimi yapılan Sindel Höyük köyüne giderek süt alıyor. Sütten yoğurt yapan baba-oğul, geçimini bu yolla sağlıyor. Kentte bu işi yapan tek aile olduklarını ve KOAH hastalarından büyük talep gördüklerini dile getiren Mustafa Soyaslan, "Dedemden kalma bir meslek ama bizim oralarda suların azalmasıyla birlikte manda üretimi de bitince bizde pancar çiftçiliğine başladık. 1 yıl önce iflas ettik. Tekrar dede mesleği olan bu işe geri döndük. Niğde'de üretimi olmadığı için yaklaşık 110 kilometre uzaktan getirip evimizde hijyenik bir şekilde yaparak, satıp geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Niğde'de kimse yapmıyor ilk ve tek biz yapıyoruz bu manda yoğurdu işini" dedi.

MANDA YOĞURDUNUN FAYDALARI

Manda yoğurdunun faydalarından bahseden baba Soyaslan, "Manda yoğurdu bağırsak ve sindirim sistemini düzenler. Vücudu rahatlatarak hazmı kolaylaştırır. Manda sütü ve yoğurdunun özellikle bronşit ve astıma çok büyük faydası vardır. İnsanlarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi tüm hastalıklara karşı da direnç sağlıyor. Kalp sağlında olsun, kalın bağırsak rahatsızlığında ve sarılık hastalıklarına karşı etkili oluyor" diye konuştu.

Yasin Soyaslan ise, "Buralardaki mandaların özelliği Anadolu mandası olması ve genetiğiyle hiç oynanması. Ayrıca yaylım olmasından dolayı burayı tercih ettik. Günlük 60 ile 100 litre süt alıp Niğde'ye götürüp orada yoğurt yapıp satıyoruz. Niğdeliler bu yoğurdun özelliğini bilmiyorlar ama ağır ağır öğreniyorlar" dedi.

'MANDA ETİ VE SÜTÜ ÇOK DEĞERLİ'

Sindel Höyük köyünde 40 yıldır manda yetiştiriciliği yapan Hacı Ayhan da manda bakımının diğer hayvanlara nazaran daha kolay olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ekonomik anlamda getirisi daha yüksek. İnek gibi nazik değil, kolay kolay hasta olmuyor. Sütü iyi para ediyor. Yoğun talep var manda sütüne, yoğurduna ve tereyağına. Mandanın yoğurdu, kaymağı ve tereyağı çok büyük rağbet görüyor. Bu nedenle manda sütü çok iyi para ediyor. Ayrıca geçmişte bir misafir geldiğinde, kahvaltıda manda yoğurdu, manda kaymağı ve manda yağıyla ağırlanırdı. Manda eti ve süt ürünleri çok değerli, bu da bizim yetiştirici olarak ekonomimize büyük katkı sağlayarak yüzümüzü güldürüyor."