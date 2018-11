Niğde Kendi İşinin Patronu Oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 11:28



22 Kasım 2018 Perşembe 11:28

Kendi işinin patronu olduNİĞDE'de aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen Buket Balaban(30), KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu.Kent merkezinde yaşayan Buket Balaban, işçi olarak çalışırken, KOSGEB Girişimcilik kursunda eğitim aldı. Daha sonra KOSGEB'den aldığı 150 bin liralık destek ile pastane açan Balaban, 20 kadın çalışanına da istihdam sağladı. Balaban, açtığı pastanede tüm ürünlerinin el emeği olduğunu katkı maddesi olmadan günlük üretim yaptıklarını söyledi. Balaban, İş yerimizi KOSGEB sayesinde açtık. KOSGEB'den 100 bin lira geri ödemeli 50 bin TL hibe olarak aldığımız kredi ile pastane açtık. KOSGEB sayesinde açtığımız işyerimizde şuan itibariyle 20 çalışanımız bulunmakta olup bunların bazıları imalatta bazıları ise serviste çalışmaktadır. Ürettiğimiz her ürünün hemen hemen hepsi katkısızdır. Kurabiyelerimiz hepsi tereyağlı olmasıdır. Yaş pastalarımızda katkı maddesinin olmaması işyerimizin özelliğidir. Bunların yanı sıra ev yemekleri de yapıyoruz dedi.KOSGEB desteği hakkındaki süreci anlatan Buket Balaban şöyle devam ettiKOSGEB'e önce başvurularımızı yaptık, girişimcilik sertifikası aldık, belgelerimizi hazırladık. Aldığımız her şeyin faturasıyla birlikte KOSGEB'e başvurumuzu yaptık. Sağ olsun devletimizden Allah razı olsun. Bayanlara böyle bir imkan sunduğu için. Gerçekten o bizi bu işi yapmamıza vesile oldu. Böylelikle de bu pastaneyi de açmış bulunduk. Devletimiz gerçekten çok güzel bir işe imza attı dedi.KADINLAR HER İŞİ YAPABİLİRKOSGEB'e başvurduğunda çevresindeki bazı insanların olumsuz tavırlarına rağmen girişimciliğinden vazgeçmediğini belirten Balaban, Kadınlar bilsinler ki azmetmek, başarmanın yarısıdır. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden çekinmesinler. Yılmadan azmederek çalışırlarsa sonunda kazanırlar. Kadınların yapabileceği en güzel işlerden birisi de pasta ve yemek yapmak. Yemek ve pasta yapmalarını tavsiye ederim dedi.