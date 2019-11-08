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Niğde Kitap Fuarı İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin katılımıyla açıldı

Niğde Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kitap fuarı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin katıldığı törenle kapılarını açtı.

08.11.2019 19:33 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:39
Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kitap fuarı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin katıldığı törenle kapılarını açtı.
Bakan Yardımcısı İnce, Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki Niğde 4. Kitap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, cehaletin karşısında en büyük silahın okumak olduğunu söyledi.
İlk emrin de "oku" olduğunu hatırlatan İnce, "Bu fuar yaklaşık 10 gün devam edecek. Fuar boyunca burada farklı bir hava, ilim, irfan, sanat olacak ve sizlerle buluşacak. Bu havayı 10 günde bitirmemek önemli. 10 günden sonra, on yıllara, yüz yıllara yaymak önemli." diye konuştu.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de bu tür fuarlar sayesinde vatandaşların yeni yayınlarla buluştuğunu ve yazarlarla tanışma fırsatı elde etiğini belirtti.
Bu şekilde kitaplara ilginin arttığını dile getiren Şimşek, "Kitap fuarı artık geleneksel oldu. Aydınlar kenti Niğde'ye yakışan da bu. Marka Kent Niğde projesi kapsamında bizler de ilimizdeki fuar sayılarını, festival sayılarını artırmayı hedefliyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Niğde'nin, antik dönemlerden itibaren birçok İslam medeniyetine evsahipliği yaptığını anımsatarak, "Türkiye'nin birçok iline ve Avrupa'nın, dünyanın birçok noktasına yetişmiş insan gücü sağlayan bir şehir." ifadesini kullandı.
Onur konuğu şair Ahmet Selçuk İlkan da fuara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmaların ardından İnce ve protokol üyeleri, kurdele keserek açılışını yaptıkları fuarı gezdi.
Yaklaşık 212 yayınevinin stant açtığı fuarda, 70'ten fazla şair, yazar ve sanatçı sevenleriyle buluşacak.
Fuar, 17 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
Niğde Kitap Fuarı İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin katılımıyla açıldı

Niğde, Güncel

Kaynak: AA


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