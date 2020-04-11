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NİĞDE Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar

Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılarNİĞDE'de yaşayan Yusuf ile Resul kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

11.04.2020 21:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:14
Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar
NİĞDE'de yaşayan Yusuf ile Resul kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Merkeze bağlı Bağlama Kasabası'nda yaşayan Emine Gümüş bin lira, torunları Yusuf (8) ve Resul Gümüş (6) ise bisiklet almak için kumbarada biriktirdikleri bir miktar parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
'KORANAVİRÜSÜ HASTALARI ŞİFA BULSUN' DİYE
Kumbaradaki parayı bir süredir özenle biriktirdiklerini söyleyen Yusuf Gümüş, 'Ben bu parayı bisiklet almak için biriktiriyordum. Ama koronavirüsü hastaları şifa bulsun diye bağışlıyorum. Cumhurbaşkanımıza da selam söylüyorum' dedi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise sosyal medya hesabından Gümüş ailesine teşekkür etti. Vali Şimşek: 'Bağlama kasabamızda Emine teyzemiz 1000 lira, torunları Yusuf ile Resul ise bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışladılar. Gönlü ve yüreği zengin Niğde'm teşekkürler' dedi. NİĞDE Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Gümüş, Niğde, Güncel
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