NİĞDE Kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle bilezik çalan 3 kişi yakalandı

Kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle bilezik çalan 3 kişi yakalandıNİĞDE'de bir kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle bilezik çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

12.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:31
Kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle bilezik çalan 3 kişi yakalandı
NİĞDE'de bir kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle bilezik çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Merkez İstasyon Caddesi'nde bir kuyumcu, yaklaşık 68 bin 400 lira değerinde 5-6 adet bileziğin çalındığını polislere bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şüphelilerin 06 BYA 615 plakalı otomobille olay yerinden ayrılarak, Adana istikametine gittiklerini tespit etti. Polis ekipleri, yaptıkları operasyonla şüphelileri Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sultan G.?nin 16, Haydar G.?nin 4 ve Kemal A.?nın 7 adet hırsızlık ve çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada 9 bin 900 TL para ele geçirildi. Kuyumcu çalışanının ise olayın şüphelisi Sultan G.?yi teşhis ettiği bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. NİĞDE Kuyumcudan ’tırnakçılık’ yöntemiyle bilezik çalan 3 kişi yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah’ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe’yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Haberler››Güncel››NİĞDE Kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle bilezik çalan 3 kişi yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:27: Antalya'da uyuşturucuyu direksiyon simidine saklayan tır şoförü tutuklandı - Haber 20:26: Fındık büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi - Haber 20:24: İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı - Haber 20:23: Son dakika! Bursa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 20:23: İstanbul Valiliğinden yüzme alanları ve plajlarla ilgili yeni kararlar Açıklaması - Haber 20:03: Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:18: Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı - Magazin 15:18: Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı - Magazin 14:03: İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak - Ekonomi