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Niğde Mali Müşavirler Odası Başkanı Hikmet Bekil Açıklaması

Niğde Mali Müşavirler Odası Başkanı Hikmet Bekil, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin sosyal ve ekonomik açıdan sağlayacağı faydaya inandığını ve desteklediklerini söyledi.

20.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:01
Niğde Mali Müşavirler Odası Başkanı Hikmet Bekil Açıklaması
Niğde Mali Müşavirler Odası Başkanı Hikmet Bekil, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin sosyal ve ekonomik açıdan sağlayacağı faydaya inandığını ve desteklediklerini söyledi. Bekil, "Bu kapsamda, ekonomik tedbirler arasında yer alan vergisel tedbirleri doğru ancak eksik buluyoruz" dedi.

Başkan Bekil, TÜRMOB genel merkezinin 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi ile ilgili talepleri hakkında açıklamada bulundu. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini desteklediklerini ancak ekonomik tedbirler arasında yer alan vergisel tedbirleri konusunda eksik bulduklarını dile getiren Bekil: "Koronavirüs pandemisi nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uygulanmak üzere açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin sosyal ve ekonomik açıdan sağlayacağı faydaya inanıyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda, ekonomik tedbirler arasında yer alan vergisel tedbirleri doğru ancak eksik buluyoruz. Ülkemizde riskin en yüksek seviyede hissedildiği bugünlerde, tahsil edilecek tüm vergilerin hesaplanmasına temel oluşturan mali belgelerin sağlıklı bir şekilde toplanması, yerinde veya muhasebe bürolarında kayıt edilmesi ve beyannamelerin hazırlanması hem doğru değil hem de imkansızdır. Tehdit ortadan kalkana kadar evden çıkılmamasının en yetkili makamlar tarafından tavsiye edildiği ve işyerlerin dahi işine gitmekten çekindiği bir ortamda mali müşavirler yaşamları ile sorumlulukları arasında çaresiz bırakılmaktadır" dedi.

"Haklı taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz"

"Bugün yalnızca kendimiz değil, ailelerimiz, çalışanlarımız ve hizmet sunduğumuz toplumun tüm kesimleri risk altındadır" diyen Bekil konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Muhasebe meslek mensupları camiası olarak, etkileşim içinde olduğumuz bir milyona yakın insanın yaşam hakkının riske edilmemesi konusunda haklı taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Bu nedenle Mart ayı içinde verilmesi gereken KDV1-2, muhtasar, MUHSGK, Damga vergisi, turizm katılım payı, ba-Bs, GEKAP gibi tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesini ve mücbir sebep halinin kabulünü, aylık prim ve hizmet belgelerinin ertelenmesini, e-Defter beratlarının yüklenme süresinin ertelenmesini, vergi incelemelerinin ertelenmesi ve bu süreçte yaşanacak tahsilat sıkıntıları göz önüne alındığında, iş dünyasına sağlanan destek kapsamına biz muhasebe meslek mensuplarının da dahil edilmesini istiyoruz." - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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