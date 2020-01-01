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Niğde maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasındaNiğde'de maske takıp hırsızlık için bir bağ evine giren 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

01.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:19
Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
'de maske takıp hırsızlık için bir bağ evine giren 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin eve girdiği anlar, kameraya yansıdı.
Niğde İl ekipleri Bor ilçesinde bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin A.U. ve S.D. olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İki şüphelinin maske takıp bağ evine girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Niğde maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

Jandarma, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


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