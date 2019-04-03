Niğde Mazbatasını Alan Başkanın Koltuğuna Kızı Oturdu

Kaynak: DHA

Niğde Belediye Başkanı seçilen AK Partili Emrah Özdemir, mazbatasını aldı. Devir teslim töreninden sonra Niğde Belediye Başkanlığı makamına geçen Özdemir burada makam koltuğuna oturmak istemedi. Başkanın yerine ise törende yorulan 8 yaşındaki kızı Beren oturdu.Emrah Özdemir ilk olarak Niğde Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'den mazbatasını aldı. Adliyede yapılan mazbata töreninin ardından Özdemir, AK Parti İl Başkanlığı'na giderek kendisini karşılayan kalabalıkla buluştu. Özdemir daha sonra mehteran takımı eşliğinde Niğde Belediyesi'ne gitti. Özdemir burada yapılan devir teslim töreniyle Niğde Belediyesi'nin mührünü aldı.BİZ ARTIK BÜYÜK BİR AİLEYİZNiğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir belediye önünde yaptığı konuşmada, 'Büyük bir aile olduk, inşallah bizi Allah bizi mahcup etmez' dedi. Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra Başkan Özdemir, eşi Duygu Özdemir ve çocukları Beren, Demir ile birlikte belediye başkanlığı makamına geçerek kutlamaları kabul etti. Özdemir burada makam koltuğuna oturmak istemedi. Başkanın yerine ise törende yorulan 8 yaşındaki kızı Beren oturdu.