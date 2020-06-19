Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyedeNİĞDE merkezli 10 ilde gerçekleşen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

19.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:42
Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede
NİĞDE merkezli 10 ilde gerçekleşen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Niğde Adliyesi mahrem imamı G.Y. ve İcra Müdür Yardımcısı A.E.'nin de bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Kaynak: DHA

Etiketler: Niğde, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede ’Katil başkan’ sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı Haber
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
İbrahim Tatlıses’in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı Haber
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Haberler››Güncel››Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:55: Kuşadası'nda çöplükte çıkan yangın, söndürüldü - Haber 14:55: Gaziantep'te otobüs şoförünü gasbetmeye çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haber 14:55: Bilançosunda gözüken 1,9 milyar avro kaybolan Alman Wirecard AG'nin CEO'su istifa etti - Haber 14:55: Son dakika haberleri! Uşak'ta uyuşturucu operasyonu - Haber 14:54: Adana'da sağanak; caddeler su altında - Haber 14:42: Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi - Haber 13:57: Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü - Haberler 13:39: Hakkari'de görülen çekirgeler hem etçil hem de otçul olmasıyla korkutuyor - Haber 12:57: Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı - Haberler 11:55: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı - Haberler