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Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

16.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:50Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesör ve büfe telefonları gibi sabit hatlardan aranan zanlılara yönelik Niğde, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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