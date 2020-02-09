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Niğde merkezli ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Niğde merkezli düzenlenen "parazit" adlı operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

09.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:10Niğde merkezli ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

merkezli düzenlenen "parazit" adlı operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik Niğde merkez ile ilçelerden Ulukışla ve Bor'un yanı sıra 'de eş zamanlı "parazit" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de yer aldığı zanlılar A.E, V.N, Y.G, H.B, S.A, O.D, T.D, S.D, D.A, F.A, O.A, A.K, H.E, Y.Ö, K.Ö, N.Y, H.B. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tefecilik ve ihaleye fesat karıştırmada kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, borç senetleri, haciz belgeleri, tapu senetleri ve dijital materyaller ile tabanca, 173 fişek, muşta ve 2 adet "sallama" diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.


Kayseri, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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