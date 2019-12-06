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Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.

06.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:18Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Niğde ve İstanbul'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda Niğde'de 12, İstanbul'da 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 529 uyuşturucu hap, 43,6 kilo kubar esrar, 374,7 gram skunk, 15 gram kenevir tohumu, öğütücü, 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden birisi kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Çekin aslanım, çekin." diye seslendi.

Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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