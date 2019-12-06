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Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.

06.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:58
merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Niğde ve İstanbul'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda Niğde'de 12, İstanbul'da 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 529 uyuşturucu hap, 43,6 kilo kubar esrar, 374,7 gram skunk, 15 gram kenevir tohumu, öğütücü, 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden birisi kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Çekin aslanım, çekin." diye seslendi.
Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Niğde, Güncel

Kaynak: AA


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