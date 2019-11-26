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Niğde-milli patatesler, özel sektöre devredildi

Milli patatesler, özel sektöre devredildiNiğde Patates Enstitü Müdürlüğü'nde geliştirilen, 'Leventbey' ve 'Muratbey' isimleri verilen milli patates çeşitleri, düzenlenen törenle özel sektöre devredildi.

26.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:29
Milli patatesler, özel sektöre devredildi
Patates Enstitü Müdürlüğü'nde geliştirilen, 'Leventbey' ve ' ' isimleri verilen milli patates çeşitleri, düzenlenen törenle özel sektöre devredildi.
Kentte yerli ve milli patates çeşitlerinin geliştirilip, tarıma yön verildiği Patates Enstitü Müdürlüğü'nce 2015'te tescil edilen 'Leventbey' ve 'Muratbey' patates çeşitlerinin özel sektöre devri için anlaşma imzalandı. İmza törenine, Patates Enstitü Müdürü Uğur Pirlak ile Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi katıldı. Bugüne kadar 10 yerli ve milli çeşidi ülke tarımına kazandırdıklarını anlatan Pirlak, Geçen yıl Türkiye'de ilk kez 4 adet çeşidimizin özel sektöre satış işlemlerini gerçekleştirdik. Bu yıl yine 2 yerli ve milli patates çeşidimizin özel sektöre devir işlemini gerçekleştiriyoruz. Söz konusu çeşitlerimizin depo dayanıklılığı oldukça yüksek, verimli; pazarlanabilir yumru yüzde 94 oranında olan yerli ve milli çeşitlerdir. Bu çeşitlerimizin de devredilmesiyle üreticilerimizin maliyetlerinin aşağı düşeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda yerli bir firmamız olan Selanik Tohumculuk tarafından söz konusu patates çeşitlerimiz ihale yoluyla alındı. Kendileri bu çeşitleri ileri kademedeki tohumluk yumruları çoğaltarak sertifika haline getirecekler ve üreticilerimizle buluşmasını sağlayacaklar diye konuştu.
Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi ise Daha önce 3 çeşidimizi aldık. Bu çeşitlerin çoğaltımına başladık. Şimdi 2 çeşit daha ilave ettik. Yerli milli çeşidi çoğaltmaktan gururluyuz. Ülke tarımına kazandıracağız dedi.
Konuşmaların ardından atılan imzalarla 2 çeşit patates, özel sektöre devredildi.
Niğde-milli patatesler, özel sektöre devredildi

Muratbey, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


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