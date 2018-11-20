Niğde'nin 2019 Bütçesi 100 Milyon Lira

20 Kasım 2018 Salı 14:43



20 Kasım 2018 Salı 14:43

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 2019 yılı bütçesinin 100 milyon lira olarak belirlendiğini söyledi.Vali Şimşek, İl Genel Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "2017'de 65 milyon olan bütçe 2018'de 80 milyon olurken 2019'da ise yüzde 25'lik bir artışla 100 milyon oldu. 2019 yılı hazırlıklarımızı İl Genel Meclisimiz, Özel İdaremiz olarak tamamlamak üzereyiz ve planlamalarımız gerçekleştiriyoruz. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki 2019 yılı bütçemiz geçmiş yıla oranla yüzde 25 artış gösterdi. Tabii bu 100 milyon içerisinde dışarıdan gelecek dış kaynaklardan gelecek miktarlar yok." dedi.Vali Şimşek, 2018'de yapılan yatırımları değerlendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"2018 yılı bütçesini köylerimizin alt yapısına ve üst yapısına harcamış durumdayız. Bu anlamla 460 kilometrelik satikaplama gerçekleştirildi, yine şu ana kadar 130 kilometre sıcak asfalt yapıldı ve 50 milyonluk harcama yapıldı. Bu çalışmalarımız devam ediyor. 18 milyonluk içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapıldı. 25 milyonluk tarımsal sulama hizmeti gerçekleştirildi.Yine 260 bin metrekarelik köy içi yollarımıza kilitli parke döşemesi yapıldı. Aktaş mevkiinde üç adet oyma depo kuruldu ve toplam yeraltı oyma depo sayımız 5'e yükseldi. Tüm köylerimizde taşımalı eğitim gören öğrenci ve vatandaşlar için 200 otobüs durağı yapıldı. 2 bin kişilik yüksek öğrenim yurdu tamamlanarak toplam yurt kapasitemiz 6 bin öğrenciye çıkartıldı. 2019 yılı bütçemizle hizmetlerimize devam edeceğiz. Köylerimizdeki hayat standartlarını yükselteceğiz, halkımızın refah ve huzurunu bu hizmetlerimizle arttırmayı hedefliyoruz. Ben 2019 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum."Vali Şimşek, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, meclis üyeleri ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol ile çalışanlara teşekkür etti.