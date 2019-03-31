Niğde'nin Çamardı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Niğde
'nin Çamardı
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Yavuz Soylu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yavuz Soylu bin 132, MHP
adayı Mehmet Alakuş
bin 78, İYİ Parti
adayı İbrahim Eroğlu
202 oy aldı.
-Soylu'nun öz geçmişi
Yavuz Soylu, 1968 Yılında Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çamardı ilçesinde tamamlayan Soylu, Selçuk Üniversitesi
Niğde Eğitim Yüksekokulundan mezun oldu. Soylu, 19 yıl öğretmenlik hizmetinden sonra 30 Mart 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Çamardı Belediye Başkanı seçildi.
30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Partiden tekrar Çamardı Belediye Başkanı Seçilen Yavuz Soylu, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA