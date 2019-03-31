31 Mart 2019, 22:43
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Niğde'nin Çamardı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Niğde

Niğde'nin Çamardı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yavuz Soylu kazandı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yavuz Soylu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yavuz Soylu bin 132, MHP adayı Mehmet Alakuş bin 78, İYİ Parti adayı İbrahim Eroğlu 202 oy aldı.

-Soylu'nun öz geçmişi

Yavuz Soylu, 1968 Yılında Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çamardı ilçesinde tamamlayan Soylu, Selçuk Üniversitesi Niğde Eğitim Yüksekokulundan mezun oldu. Soylu, 19 yıl öğretmenlik hizmetinden sonra 30 Mart 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Çamardı Belediye Başkanı seçildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Partiden tekrar Çamardı Belediye Başkanı Seçilen Yavuz Soylu, evli ve üç çocuk babasıdır. Yavuz Soylu, AK Parti, Niğde, Çamardı, Güncel
Kaynak: AA