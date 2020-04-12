Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı
NİĞDE'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
12.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:19
NİĞDE'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Çiftlik Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında, ilçeye bağlı Murtaza Mahallesi, 12 Nisan'dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kaynak: DHA