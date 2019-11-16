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Niğde okulların teftişi için niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulunduMİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş Bektaş Gülnar (61), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

16.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 16.11.2019 23:09
Okulların teftişi için 'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu
MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş Bektaş (61), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan alamayan arkadaşları, durumu otel görevlilerine bildirdi. Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülnar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Gülnar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Niğde okulların teftişi için niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu

Gülnar, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


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