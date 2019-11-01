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Niğde-okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandıNiğde'de öğrenim gördüğü okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi İ.E.M. (12), yaralandı.

01.11.2019 14:36
Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı
Niğde'de öğrenim gördüğü okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi İ.E.M. (12), yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında kent merkezindeki 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda meydana geldi. 6'ncı sınıf öğrencisi İ.E.M., öğrenim gördüğü okulun 3'üncü katında, demir korkuluk bulunmayan pencereden düştü. Yaralanan İ.E.M., öğretmenlerin çağırdığı ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İ.E.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Okulda inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Niğde-okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

Güncel

Kaynak: DHA


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