Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde personelin yurt dışına çıkışı durduruldu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde personelin yurt dışına çıkışı durdurulduNİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, koronavirüs önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu söyledi.
11.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:48
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde personelin yurt dışına çıkışı durduruldu
NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, koronavirüs önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, üniversite personelinin yurt dışına çıkışlarını durdurma kararı aldı. 30 Nisan'a kadar üniversite personelinin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu ve yapılan görevlendirmelerin iptal edildiğini belirten Rektör Muhsin Kar, "Kazakistan'dan gelecek 30 kadar öğrencinin programını şimdilik durdurduk.16 ülkeden bilim insanının katılacağı Uluslararası Enerji, Finans ve Ekonomi Kongresi de iptal edildi. Bu uygulama 30 Nisan'a kadar sürecek. Daha sonra duruma göre hareket edeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesinde durumdan vazife çıkararak sorumluluk aldık. Her kurum ve kişinin sorumluluk alarak gerekli önlemleri, tedirginlik oluşturmadan alması gerektiği düşüncesindeyim. Öğrencilerimiz ve kentimiz için böyle bir önlemin gerekli olduğunu düşündük. Üniversitemiz, şehrimizin dış dünyaya açılan önde gelen kurumu" dedi.
NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, koronavirüs önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, üniversite personelinin yurt dışına çıkışlarını durdurma kararı aldı. 30 Nisan'a kadar üniversite personelinin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu ve yapılan görevlendirmelerin iptal edildiğini belirten Rektör Muhsin Kar, "Kazakistan'dan gelecek 30 kadar öğrencinin programını şimdilik durdurduk.16 ülkeden bilim insanının katılacağı Uluslararası Enerji, Finans ve Ekonomi Kongresi de iptal edildi. Bu uygulama 30 Nisan'a kadar sürecek. Daha sonra duruma göre hareket edeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesinde durumdan vazife çıkararak sorumluluk aldık. Her kurum ve kişinin sorumluluk alarak gerekli önlemleri, tedirginlik oluşturmadan alması gerektiği düşüncesindeyim. Öğrencilerimiz ve kentimiz için böyle bir önlemin gerekli olduğunu düşündük. Üniversitemiz, şehrimizin dış dünyaya açılan önde gelen kurumu" dedi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : fahrettin koca, Niğde, Güncel
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