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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

10.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:40Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın
Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.
Prof. Dr. Kar, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen ve oylamaya sunulan 50 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafına oy veren Kar, yaşam kategorisinde Adsız 'ın "Kırmızı sezon", kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğraflarını tercih etti.
Prof. Dr. Kar, AA'nın hem habercilikte hem de haberi destekleyen görsellerle Türkiye'nin yüzünü ağartan işler yaptığını söyledi.
AA'nın her yıl fotoğraf yarışması düzenlediğini anımsatan Kar, şunları kaydetti:
"Bunlar bizim göğsümüzü kabartan durumlar. AA'yı başarılarından dolayı kutluyorum, bundan sonra da başarılı çalışmalara imza atacağını da biliyorum, takip de ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından haberleri, doğru kaynaklardan, gece gündüz demeden, bazen çok zor koşullarda Türk kamuoyuna yansıtıyor. Çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. En azından bizim bilgi alma özgürlüğümüze ciddi anlamda katkıda bulunuyorlar. Çalışmalarında başarılar diliyorum."

Günebakan, Niğde, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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