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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden korona virüs tedbiri

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muhsin Kar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden korona virüs tedbiri
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muhsin Kar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

Rektör Kar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 30 Nisan'a kadar üniversite personelinin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu ve yapılan görevlendirmelerin iptal edildiğini söyledi.

Yurt dışından bilim insanı ve öğrenci gelişlerinin de askıya alındığını belirten Kar, şunları söyledi:

" Kazakistan 'dan gelecek 30 kadar öğrencinin programını şimdilik durdurduk. 16 ülkeden bilim insanının katılacağı Uluslararası Enerji, Finans ve Ekonomi Kongresi de iptal edildi. Bu uygulama 30 Nisan'a kadar sürecek. Ondan sonra duruma göre hareket edeceğiz. Sağlık Bakanlığımızın mücadelesinde durumdan vazife çıkararak sorumluluk aldık. Her kurum ve kişinin sorumluluk alarak gerekli önlemleri, tedirginlik oluşturmadan alması gerektiği düşüncesindeyim. Öğrencilerimiz ve şehrimiz için böyle bir önlemin gerekli olduğunu düşündük. Üniversitemiz, şehrimizin dış dünyaya açılan önde gelen kurumu." - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler : Kazakistan, Niğde, Güncel

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