Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Koronavirüs tedbiri
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Koronavirüs tedbiri Personel ve öğrencinin yurt dışına çıkışı durduruldu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muhsin Kar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.
11.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:08
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Koronavirüs tedbiriPersonel ve öğrencinin yurt dışına çıkışı durduruldu
NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muhsin Kar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi. Rektör Kar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 30 Nisan'a kadar üniversite personelinin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu ve yapılan görevlendirmelerin iptal edildiğini söyledi.Yurt dışından bilim insanı ve öğrenci gelişlerinin de askıya alındığını belirten Kar, şunları söyledi: "Kazakistan'dan gelecek 30 kadar öğrencinin programını şimdilik durdurduk.16 ülkeden bilim insanının katılacağı Uluslararası Enerji, Finans ve Ekonomi Kongresi de iptal edildi. Bu uygulama 30 Nisan'a kadar sürecek. Ondan sonra duruma göre hareket edeceğiz. Sağlık Bakanlığımızın mücadelesinde durumdan vazife çıkararak sorumluluk aldık. Her kurum ve kişinin sorumluluk alarak gerekli önlemleri, tedirginlik oluşturmadan alması gerektiği düşüncesindeyim. Öğrencilerimiz ve şehrimiz için böyle bir önlemin gerekli olduğunu düşündük. Üniversitemiz, şehrimizin dış dünyaya açılan önde gelen kurumu"
NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muhsin Kar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi. Rektör Kar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 30 Nisan'a kadar üniversite personelinin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu ve yapılan görevlendirmelerin iptal edildiğini söyledi.Yurt dışından bilim insanı ve öğrenci gelişlerinin de askıya alındığını belirten Kar, şunları söyledi: "Kazakistan'dan gelecek 30 kadar öğrencinin programını şimdilik durdurduk.16 ülkeden bilim insanının katılacağı Uluslararası Enerji, Finans ve Ekonomi Kongresi de iptal edildi. Bu uygulama 30 Nisan'a kadar sürecek. Ondan sonra duruma göre hareket edeceğiz. Sağlık Bakanlığımızın mücadelesinde durumdan vazife çıkararak sorumluluk aldık. Her kurum ve kişinin sorumluluk alarak gerekli önlemleri, tedirginlik oluşturmadan alması gerektiği düşüncesindeyim. Öğrencilerimiz ve şehrimiz için böyle bir önlemin gerekli olduğunu düşündük. Üniversitemiz, şehrimizin dış dünyaya açılan önde gelen kurumu"
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Niğde, Yerel
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