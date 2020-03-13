Niğde otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor
Niğde otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyorNİĞDE'de üniversitelilerin koronovirüsü tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil edilmesi nedeniyle otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor.
13.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:51
Niğde otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor
NİĞDE'de üniversitelilerin koronovirüsü tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil edilmesi nedeniyle otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Niğde'de şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı. Bu nedeniyle birçok firma ek sefer düzenledi. Akşam bilet bulamayan öğrenciler firmaların ek sefer çıkarmasıyla memleketlerine döndü.
Terminal İşletme Müdürü Mahmut Körkoca, öğrenciler mağdur olmaması için her firmanın 20'ye yakın ek seferi çıkarttığı söyledi. Körkoca, "İşletmemiz gerekli tedbirler alındı. İlave servislerimiz yapıldı. Şuan hiçbir öğrencimiz mağdur olmayacak" dedi.
NİĞDE'de üniversitelilerin koronovirüsü tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil edilmesi nedeniyle otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Niğde'de şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı. Bu nedeniyle birçok firma ek sefer düzenledi. Akşam bilet bulamayan öğrenciler firmaların ek sefer çıkarmasıyla memleketlerine döndü.
Terminal İşletme Müdürü Mahmut Körkoca, öğrenciler mağdur olmaması için her firmanın 20'ye yakın ek seferi çıkarttığı söyledi. Körkoca, "İşletmemiz gerekli tedbirler alındı. İlave servislerimiz yapıldı. Şuan hiçbir öğrencimiz mağdur olmayacak" dedi.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Niğde otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Niğde, Güncel
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