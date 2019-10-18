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Niğde patates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralı

Niğde'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

18.10.2019 15:18
Niğde'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, 13 tarım işçisi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Niğde- Kayseri Yolu Hüyük mevkisi yakınlarında meydana geldi. Patates tarlasına giden işçileri taşıyan, 51 JA 635 plakalı minibüs, adı açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 13 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Niğde patates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralı

Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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