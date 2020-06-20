NİĞDE Polis, çocuklarını toplu halde bekleyen aileleri uyardı

Polis, çocuklarını toplu halde bekleyen aileleri uyardıNİĞDE'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası toplu halde çocuklarını bekleyen aileleri polis sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

20.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:36
Polis, çocuklarını toplu halde bekleyen aileleri uyardı
NİĞDE'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası toplu halde çocuklarını bekleyen aileleri polis sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi sınavına Niğde'de 127 okulda 7 bin 870 öğrenci girdi. Öğrencilere sınava girişte maske verildi. Sınav bitiminde çocuklarını toplu halde bekleyen aileleri polis, sosyal mesafe konusunda uyardı. Öğrencilerden ise evlerine gidene kadar maskelerini çıkarmamaları istendi. NİĞDE Polis, çocuklarını toplu halde bekleyen aileleri uyardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Niğde, LGS, Güncel, Haber

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