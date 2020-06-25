NİĞDE Raylardan geçerken trenin altında kalarak öldü

Raylardan geçerken trenin altında kalarak öldüNİĞDE'de, raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Koyuncu(72), trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

25.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:06
Raylardan geçerken trenin altında kalarak öldü
NİĞDE'de, raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Koyuncu(72), trenin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde, Şahinali Mahallesi Yağdan mevkisinde meydana geldi. Raylardan yolun karşısına geçen Mehmet Koyuncu, gelen trenin altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Koyuncu'nun cansız bedeni, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Koyuncu'nun görme kaybı yaşadığı öğrenildi. NİĞDE Raylardan geçerken trenin altında kalarak öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Koyuncu, Niğde, Güncel, Haber

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