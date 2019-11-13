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Niğde şarkıcı fatih bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma

Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturmaNiğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla popüler olan Fatih Bulu'un kentte katıldığı asker eğlencesinde belinden silahını çıkararak havaya ateş ettiği görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

13.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:18
Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla popüler olan Fatih Bulu'un kentte katıldığı asker eğlencesinde belinden silahını çıkararak havaya ateş ettiği görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Son günlerin en çok dinlenen şarkılar arasına giren 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısını seslendiren Fatih Bulut, geçtiğimiz günlerde Niğde'de yeğeninin asker uğurlama eğlencesine katıldı. Belinden silahını çıkartarak havaya ateş etmeye başladığı görülen Bulut'a davetlilerden biri müdahale ederken, sosyal medyaya düşen görüntüler, tepki topladı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmaları üzerine Fatih Bulut hakkında soruşturma açıldığı açıklandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi
Emniyet Müdürlüğümüz'ce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.?nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konu ile ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır.
Niğde şarkıcı fatih bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma

Emniyet Müdürlüğü, Fatih Bulut, Güncel

Kaynak: DHA


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