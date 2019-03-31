Niğde Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Niğde için sandığa giden vatandaşlar, Niğde Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi Ak Parti'den yana olmuştu. Peki, Niğde seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Niğde'de kim önde? Niğde seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

NİĞDE 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Niğde Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Emrah Özdemir, CHP adına Rasim Yılmaz, İYİ Parti adına Mümin İnan, DSP adına Yusuf Kukul, SP adına Nihat Altıparmak, MHP adına Hakan Er yarışacak. Bir tanesi bağımsız olmak üzere toplam 10 aday, Niğde Belediye Başkanlığı yarışında. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Niğde yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

NİĞDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

NİĞDE 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Niğde'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Niğde Belediye Başkanlığı'nı kazanan % 41,06 oy oranı ile Ak Parti adayı Faruk Akdoğan olmuştu. MHP'den Fikret Çıtırgı ise % 34,35 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Fahri Eker% 20,75 oy oranı ile 3. sırada, SP adayı Nihat Altıparmak %1,88 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

NİĞDE İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Niğde belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Niğde Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.