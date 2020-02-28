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Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Demir'den İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

28.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:32Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Demir'den İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Demir, mesajında, "Ülkemizin etrafını terör örgütü çemberine almaya çalışan hainlere karşı vermiş olduğumuz mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda yüreğimizi yakan acı Suriye'nin bölgesinden geldi. Askerlerimize yapılan hava saldırısı sonucunda 33 kahramanımız şehit oldu, yüreklerimizi parçaladı." ifadelerini kullandı.
Suriye halkına huzur getirmek ve mazlumun yanında olmak için mücadele eden kahraman Türk ordusuna yapılan alçak saldırıyı lanetleyen Demir, "Böyle alçak ve kahpe saldırılar bizi yıldıramayacak, biz Türk milleti olarak sabrımızı korumak ve birbirimize kenetlenmek zorundayız. Yüreğimiz yansa da ülkemizin sınır güvenliğinden asla vazgeçmeyeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Demir, şehitlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifa diledi.

İdlib, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

28.02.2020 18:32:11