Niğde Şehit Haberlerinden Etkilenen Öğrenciler Bomba İmha Aracı Üretti

Şehit haberlerinden etkilenen öğrenciler bomba imha aracı üretti
NİĞDE'de şehit haberlerinden etkilenen iki öğrenci giyilebilir teknoloji ile koldan gelen kas hareketleri ile çalışan bomba imha aracı üretti.
Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrenim gören iki öğrenci askerlerin mayın tarama yaparken ya da benzeri askeri araçları kullanırken, şehit olmalarını engellemek için giyilebilir teknoloji ile bomba imha aracı tasarladı. Projeleri hakkında bilgiler veren BİLSEM öğrencisi Talha Talip Açıkgöz, Bu projede askerlerimizin mayın tarama yaparken ya da benzeri askeri araçları kullanırken, şehit olmalarını engellemek için böyle bir araç geliştirdik. Bu araç sayesinde askerlerimiz bedenen mayın tarama da araçları kullanmak yerine bu aracın uzaktan kontrolü sağlanacak. Bu şekilde askerlerin şehit olmasının önüne geçeceğiz. Aynı zamanda 21. Yüzyılın teknolojisini kullanmaya oldukça yakınlaşmış olacağız dedi. BİLSEM öğrencisi Alperen Kahraman ise, Bu projemizde giyilebilir teknolojiden faydalandık. Giyilebilir teknoloji sayesinde yaptığımız kas hareketlerinin verilerini alarak yaptığımız hareketlerle robotu ileri geri, sağ sola sürerek hareket ettirdik. Üzerindeki kamera sayesinde de internete anlık görüntü akışı sağladık diye konuştu.
Proje danışmanı Ertuğrul Özar da, öğrencilerle birlikte dört yıldır bu tür çalışmalar yaptıklarını belirterek, çalışmalar sonucunda katma değeri yüksek teknolojik ürünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Özar, Mutluyuz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu proje ile birlikte Türkiye
İnovasyon yarışmasına başvuruda bulunduk. Şuan final aşamasındayız diye konuştu.
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:58