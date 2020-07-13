NİĞDE Şehit Ömer Halisdemir’in kabri, ziyaretçi akınına uğruyor

Şehit Ömer Halisdemir'in kabri, ziyaretçi akınına uğruyor

ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, hain darbe girişiminin yıl dönümü öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesindeki mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Şehit Halisdemir'in mezarı başında Kur-an'ı Kerim okuyup, dua ediyor. Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "4 yıl oldu. Burada bizim acımız yok, gururumuz aynıdır. 4 yıl geçti aynı duyguları yaşıyoruz. Milletimiz sağolsun şehidini yalnız bırakmadı. Çanakkale nasıl bizim kurtuluşumuz ise 15 Temmuz'da dirilişimiz oldu. Bizler yaşlanıp gidiyoruz ama şehitlerimiz gencecik halkımızın kalbinde yaşıyor. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm dünyayı saran koronavirüs var. Milletimiz can sağlığı bizim için çok önemli ama ne şartlar olursa olsun yine azizi şehidini yalnız bırakmadı. Milletimize teşekkür ediyorum. Türk milleti ile gurur duyuyorum" dedi.

'GURUR DUYUYORUZ'

Ziyaretçilerin koronavirüse rağmen gelmelerinden dolayı ayrıca gururlandıklarını belirten Soner Halisdemir, "Türk milletinin bir ferdi bir evladı olarak, ailecek gurur duyuyoruz. Öyle bir milletiz ki veraseti, cesareti, erdemliği tartışılmayacak bir millet. Tüm dünyada koronavirüs var. Bu koronavirüste de evlatlarını unutmayıp, çıkıp gelmeleri bizleri ayrıca gururlandırdı. Bizim kardeşimizdi aynı kanı taşıyorduk, şimdi hepimizin kardeşi. Hepimiz aynı değerleri taşıyoruz. Tüm azizi şehitlerimizden Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.