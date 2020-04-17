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NİĞDE Semiha Teyze 200 lira bağışlayarak destek oldu

Semiha Teyze 200 lira bağışlayarak destek olduNİĞDE'de yaşayan 85 yaşındaki Semiha Ulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, 200 lira bağışlayarak destek oldu.

17.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:33
Semiha Teyze 200 lira bağışlayarak destek oldu
NİĞDE'de yaşayan 85 yaşındaki Semiha Ulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, 200 lira bağışlayarak destek oldu.
Dere Mahallesi'nde yaşayan Semiha Ulu, Vefa İletişim hattını arayarak, ihtiyaçlarının olduğunu ve kampanyaya destek olacağını bildirdi. Eve gelen ekiplere ihtiyaçlarını bildiren Semiha teyze, aynı zamanda kampanyaya destek olmak için 200 lira verdi. Parayı yatıran ekipler, banka dekontuyla ihtiyaçları alarak Semiha teyzeye teslim etti. NİĞDE Semiha Teyze 200 lira bağışlayarak destek oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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