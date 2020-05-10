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NİĞDE Somali ve Cibuti'den getirilen 84 kişi evlerine gönderiliyor

Somali ve Cibuti'den getirilen 84 kişi evlerine gönderiliyorSOMALİ ve Cibuti'den getirilerek yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Niğde'de yurtta karantinaya alınan 84 Türk vatandaşı, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderiliyor.

10.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:48
Somali ve Cibuti'den getirilen 84 kişi evlerine gönderiliyor
SOMALİ ve Cibuti'den getirilerek yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Niğde'de yurtta karantinaya alınan 84 Türk vatandaşı, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 26 Nisan'da Somali ve Cibuti'den Niğde'ye getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurda yerleştirilen 84 Türk vatandaşının gözlem süresi doldu. Sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki evlerine gönderildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Anneler Günü nedeniyle annelere çiçek verdi.
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NİĞDE Somali ve Cibuti’den getirilen 84 kişi evlerine gönderiliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Cibuti, Somali, Niğde, Güncel, Haber

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