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Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren öğrenciden sağlık çalışanlarına yüz siperi

Niğde Teknopark'ta kurduğu firmayla faaliyet gösteren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi son sınıf öğrencisi Harun Varol, 3D yazıcıyla ürettiği yüz siperlerini sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtıyor.

10.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:30
Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren öğrenciden sağlık çalışanlarına yüz siperi
Niğde Teknopark'ta kurduğu firmayla faaliyet gösteren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi son sınıf öğrencisi Harun Varol, 3D yazıcıyla ürettiği yüz siperlerini sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtıyor.
KOSGEB desteğiyle Niğde Teknopark'ta kurduğu firmayla insansız hava araçları üzerine çalışma yürüten Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Varol, koronavirüs nedeniyle çalışmalarına ara verip, sağlık çalışanları için yüz siperleri üretiyor.
Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır Teknopark'ta Balkan Savunma Sanayii firmasıyla projeler yürüttüğünü söyledi.
Koronavirüs salgını başladıktan sonra Ar-Ge çalışmalarını durdurduklarını belirten Varol, şunları kaydetti:
"Koronavirüsle ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken sağlık çalışanlarına destek olmak için 3 boyutlu yazıcılarla yüz siperleri üretmeye başladık. Ürettiğimiz siperleri ihtiyaç duyan kurumlara ücretsiz vermeye başladık. İlk önce bireysel olarak başladım. Sonra Teknopark'ta faaliyet gösteren diğer firmalar da gerek maddi destek gerekse 3 boyutlu yazıcılarını vererek katkı sundular. Günlük ortalama 50 yüz siperliği yapıyoruz. Bunları da sağlık kurumlarına ücretsiz teslim ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Niğde, Kültür Sanat
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