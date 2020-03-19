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NİĞDE Tüfeği kazara ateş alan asker, yaralandı

Tüfeği kazara ateş alan asker, yaralandıNİĞDE'nin Bor ilçesinde askeri fabrikada çalışan işçilerini taşıyan minübüste görevli koruma askeri er, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı .

19.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:48
Tüfeği kazara ateş alan asker, yaralandı
NİĞDE'nin Bor ilçesinde askeri fabrikada çalışan işçilerini taşıyan minübüste görevli koruma askeri er, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı .
Olay, bugün Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Bor Askeri Fabrika'da çalışan işçileri taşıyan minibüste koruma görevi yapan er, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Minibüstekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan er, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden askerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlattıldı. NİĞDE Tüfeği kazara ateş alan asker, yaralandı

Kaynak: DHA

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NİĞDE Tüfeği kazara ateş alan asker, yaralandı
Etiketler : Güncel

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