NİĞDE Türkiye'de ilk kez milli patates tohumluğu satışa sunuldu

Türkiye'de ilk kez milli patates tohumluğu satışa sunulduNİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, özel sektör, kamu Ar-Ge işbirliği şeklinde yürütülen çalışmalarda 'Onaran 2015' çeşidinin tohumluğunun, Türkiye'de ilk olarak satışa sunulduğunu söyledi.

16.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:16
Türkiye'de ilk kez milli patates tohumluğu satışa sunuldu
NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, özel sektör, kamu Ar-Ge işbirliği şeklinde yürütülen çalışmalarda 'Onaran 2015' çeşidinin tohumluğunun, Türkiye'de ilk olarak satışa sunulduğunu söyledi.
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, bugüne kadar 10 yerli patates çeşidini tescil ettirdiklerini ve bunlarından 6'sının özel sektöre pazarlama ve satış hakkını devrettiklerini belirtti. Pırlak, "Temel 1 kademedeki tohumluk, Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne 70 bin kilogram satıldı. Miktarı küçük olabilir ama patates sektörü açısından önemli bir gelişme. Umarım hem enstitümüz hem de yerli ve milli patates tohumu geliştiren özel sektör için hayırlara vesile olur, yerli çeşitlerin önünün açılması sağlanır. Sertifikasyon ve tohumluk üretimi devam ediyor. Önümüzdeki senelerden itibaren çiftçilerimize satışı yapılacak ve tüketicilerimiz, sofralarında yerli çeşitleri görebilecek. 2021'in sonundan itibaren sertifika 1 kademedeki tohumluklarımızı çiftçilerimize satacağız" dedi.
Selanik Tohumculuk firması yetkilisi İlhan Bengi ise, "Milli ve yerli bir tohumun satışından dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Uzun zamandır 'yapılamaz' denilen şeyi gerçekleştirdik. Şu an çeşitlerimiz piyasayla tanışmış durumda. Önümüzdeki dönemlerde tohumlukların çoğaltılmasına devam edeceğiz. Piyasada geniş yer bulacağına inanıyorum. Şu an Selanik Tohumculuk olarak enstitümüzle yerli milli patates tohum çeşitlerinin ilk defa satışını yaptık. Bunun devamını diğer çeşitlerle destekleyerek, daha fazla yol kat edeceğiz" diye konuştu.
Görüntü-Dökümü
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Depodan tohumluk patateslerin çıkarılması
Patateslerin TIR'a yüklenmesi
Tohumluk patateslerden detay görüntüler
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak'ın açıklaması
Tohumculuk firması yetkilisi İlhan Bengi'nin açıklaması
Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)
NİĞDE Türkiye’de ilk kez milli patates tohumluğu satışa sunuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Güncel, Haber

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