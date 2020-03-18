NİĞDE Umreden gelen kişi, gözlem altına alındı
Umreden gelen kişi, gözlem altına alındıNİĞDE'de umreden gelen 1 kişi, burun akıntısı şikayetiyle gittiği hastanede gözlem altına alındı.
18.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:07
Umreden gelen kişi, gözlem altına alındı
NİĞDE'de umreden gelen 1 kişi, burun akıntısı şikayetiyle gittiği hastanede gözlem altına alındı.
Niğde 'de bir hafta önce umreden gelen ismi açıklanmayan 40 yaşında kişi, burun akıntısı şikayeti görülmeye başlayınca, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden özel kıyafetli sağlık ekipleri, hastayı alarak Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hasta, burada gözlem altına alındı.
NİĞDE'de umreden gelen 1 kişi, burun akıntısı şikayetiyle gittiği hastanede gözlem altına alındı.
Niğde 'de bir hafta önce umreden gelen ismi açıklanmayan 40 yaşında kişi, burun akıntısı şikayeti görülmeye başlayınca, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden özel kıyafetli sağlık ekipleri, hastayı alarak Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hasta, burada gözlem altına alındı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :NİĞDE Umreden gelen kişi, gözlem altına alındı
Manşet
Haberler
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım