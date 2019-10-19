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Niğde üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kameradaNiğde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'nın (22) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

19.10.2019 12:09Niğde üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Niğde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'nın (22) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. Kazada, Uzun ve Karaca yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, Ö.G.'yi gözaltına aldı.
CENAZELER, MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kader Karaca'nın cenazesi memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesine, Fatma Gül Uzun'un cenazesi ise Bursa'ya gönderildi.
Bu arada, kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatma Gül, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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