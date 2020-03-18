NİĞDE Vali Şimşek: Niğde kış sporları merkezi olacak
Vali Şimşek: Niğde kış sporları merkezi olacakNİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Keten Çimen bölgesine yapılması planlanan kayak merkezinin hizmete girmesiyle kenti kış sporları ve kayak sporu açısından bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
18.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:56
Vali Şimşek: Niğde kış sporları merkezi olacak
NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Keten Çimen bölgesine yapılması planlanan kayak merkezinin hizmete girmesiyle kenti kış sporları ve kayak sporu açısından bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Vali Yılmaz Şimşek, ülke genelinde sayılı dağcılık merkezlerinden biri olan Niğde'de Demirkazık bölgesinde dağcılık sporuna yönelik İl Özel İdaresi tarafından yaptırılmış iki otelin bulunduğunu belirtti. Dağcılık sporunun devamı olarak kayak sporunu da geliştirmek amacıyla iki adet projeyi gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını söyleyen Vali Şimşek, "Bu projelerimizden biri Çimen Kayak Merkezi. Bu merkezi yapacağımız yer merkeze 15 kilometre mesafede, Niğde Çiftlik karayolu üzerinde bulunmaktadır. Merkezin birinci etap ihalesini Mayıs ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Ayrıca Bolkarlar Kış ve Doğa Sporları Merkezi'ni de önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde ihaleye çıkartacağız. İnşallah kısa sürede bitirerek Niğde'ye kazandıracağız" dedi.
KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK
Projenin 980 metrelik bir teleferik hattını içerdiğini kaydeden Vali Şimşek, "Amatör sporcular için 150 metre yürüyen bant ve günü birlik tesislerden oluşan bir proje. İlimiz ekonomisine ve tanıtımına büyük katkılar sağlayacağımız bu proje inşallah bu yıl sonu itibariyle tamamlanmış olacak ve halkımızın hizmetine sunulacakö dedi.
NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Keten Çimen bölgesine yapılması planlanan kayak merkezinin hizmete girmesiyle kenti kış sporları ve kayak sporu açısından bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Vali Yılmaz Şimşek, ülke genelinde sayılı dağcılık merkezlerinden biri olan Niğde'de Demirkazık bölgesinde dağcılık sporuna yönelik İl Özel İdaresi tarafından yaptırılmış iki otelin bulunduğunu belirtti. Dağcılık sporunun devamı olarak kayak sporunu da geliştirmek amacıyla iki adet projeyi gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını söyleyen Vali Şimşek, "Bu projelerimizden biri Çimen Kayak Merkezi. Bu merkezi yapacağımız yer merkeze 15 kilometre mesafede, Niğde Çiftlik karayolu üzerinde bulunmaktadır. Merkezin birinci etap ihalesini Mayıs ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Ayrıca Bolkarlar Kış ve Doğa Sporları Merkezi'ni de önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde ihaleye çıkartacağız. İnşallah kısa sürede bitirerek Niğde'ye kazandıracağız" dedi.
KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK
Projenin 980 metrelik bir teleferik hattını içerdiğini kaydeden Vali Şimşek, "Amatör sporcular için 150 metre yürüyen bant ve günü birlik tesislerden oluşan bir proje. İlimiz ekonomisine ve tanıtımına büyük katkılar sağlayacağımız bu proje inşallah bu yıl sonu itibariyle tamamlanmış olacak ve halkımızın hizmetine sunulacakö dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :NİĞDE Vali Şimşek: Niğde kış sporları merkezi olacak
Etiketler : Şerif Yılmaz 2, Niğde, Güncel
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