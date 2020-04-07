Niğde Valiliğinden sokak hayvanlarına mama desteği
Niğde Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 5 ton mama dağıtacak.
07.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:44
Niğde Valiliği İl Özel İdaresince oluşturulan ekip, koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıtmaya başladı.
Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarını tespit ederek mama, yem, yiyecek ve su bırakıyor.
Bu kapsamda, hayvanlar için ilk etapta 5 ton mama dağıtılacak.
Kaynak: AA