NİĞDE Valilik önünde fotoğraf çekerken yakalandılar, 'kısıtlama' cezası kesildi

Valilik önünde fotoğraf çekerken yakalandılar, 'kısıtlama' cezası kesildiNİĞDE'de, valilik binası önünde fotoğraf çekerken, polise yakalanan 2 Afganistan uyrukluya, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

25.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:01
Valilik önünde fotoğraf çekerken yakalandılar, 'kısıtlama' cezası kesildi
NİĞDE'de, valilik binası önünde fotoğraf çekerken, polise yakalanan 2 Afganistan uyrukluya, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkıp, Niğde Hükümet Meydanı'nda bulunan valilik binası önünde fotoğraf çeken 2 Afgan, polis ekipleri tarafından durduruldu. Polisin "Sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Neden fotoğraf çektiniz?" soruları üzerine markete çıktıklarını, manzarayı beğendikleri için fotoğraf çektiklerini söyleyen Afganlara, kısıtlamaya aykırı hareket ettikleri için para cezası kesildi. NİĞDE Valilik önünde fotoğraf çekerken yakalandılar, ’kısıtlama’ cezası kesildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Afganistan, Niğde, Güncel, Haber

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